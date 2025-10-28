Hermosillo vive con gran éxito el Tercer Congreso de la Familia para fortalecer lazos

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán y su esposa, Patricia Ruibal, presidenta de DIF Hermosillo, inauguraron el Tercer Congreso de la Familia, encuentro que busca fortalecer los lazos familiares, fomentar valores y brindar herramientas que impulsen el bienestar emocional y social de las familias hermosillenses.

El programa de conferencias estuvo encabezado por Pablo Fletcher, Valeria de la Torre, Natalia Pérez, Bárbara Anderson y Oso Trava, quienes compartieron experiencias de vida que inspiran al crecimiento personal, la superación y el servicio a los demás.

Durante su mensaje, Patricia Ruibal agradeció la entusiasta respuesta de las y los asistentes, destacando que el agotamiento de los carnets días antes del evento refleja el gran interés de la ciudadanía por fortalecer los vínculos familiares.

Por su parte, 'Toño' Astiazarán reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas y programas que fortalezcan la estructura familiar, al ser esta la base de una comunidad sólida y con valores.

El congreso ofreció desde conferencias sobre amistad, resiliencia, prevención de adicciones y liderazgo hasta temas que promueven una visión optimista, empática y con propósito de vida. Cabe señalar que fueron más de mil 400 los asistentes, entre jóvenes y adultos, que formaron parte de ese congreso.

Seguimos aprendiendo y reflexionando en este gran día del 3er Congreso de la Familia. uD83DuDC9B



Escuchamos las historias de Pablo Fletcher, Valeria de la Torre y Natalia Pérez, tres voces que nos inspiran con mensajes sobre amistad verdadera, resiliencia y prevención de adicciones.… pic.twitter.com/Nlc99bEv2L — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui