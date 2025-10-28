Proyecta Durazo a Sonora como puerta logística con nuevas alianzas estratégicas

Ciudad de México- En gira de trabajo por la Ciudad de México, encabezada por Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y Roberto Gradillas, secretario de Economía y Turismo, acompañados por Eduardo Lemmen Meyer, director general del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, la delegación sostuvo reuniones clave para impulsar inversiones, consolidar mercados y fortalecer alianzas internacionales.

En el tema del Bacanora, se avanzó en la actualización de la norma oficial que dará mayor certidumbre al sector productivo, con la participación de Andrea Solano, jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía. Además, se delineó la ruta para la próxima inserción de este destilado en los mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos.

Nuestro gobernador @AlfonsoDurazo impulsa el fortalecimiento del bacanora como símbolo de identidad y motor económico de Sonora.



— Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) October 27, 2025

Con la Embajada del Reino Unido, se fortaleció la relación bilateral en un encuentro con Rafía Choudhury, consejera de Asuntos Globales y Desarrollo; Adriana Caballero, jefa de Oficina de la Embajadora; Roberto Vélez, director de Ciencia y Tecnología; y Gisela González, directora comercial de los sectores de Seguridad, Defensa, Aeroespacial, Tecnologías Digitales y Minería.

Nuestro gobernador @AlfonsoDurazo impulsa una visión de desarrollo sostenible que conecta a Sonora con el mundo.



— Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) October 28, 2025

También participaron Kimi Yoshimura, directora del Programa Chevening en México, y Jesús Ramírez, subdirector del mismo programa, con quienes se dialogó sobre la posibilidad de impulsar becas completas para jóvenes sonorenses en universidades británicas. En la reunión se planteó una próxima visita de la embajadora británica al estado junto con inversionistas interesados en Sonora.

En materia de industrias creativas, se destacó que este sector representa el 2.9 por ciento del PIB nacional y que proyectos de gran alcance como las producciones de Netflix y Amazon, que actualmente invierten alrededor de mil millones de pesos cada uno, consolidan a México como un destino atractivo para la inversión audiovisual.

Fuente: Tribuna del Yaqui