Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo en Navojoa por fin es una realidad

Navojoa, Sonora.- El gobernador del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño realizó la inauguración de la nueva Clínica de Especialidades en Neurodesarrollo de Navojoa, donde niños y jóvenes con espectro autista u otra condición relacionada con el tema de la salud mental podrán ser atendidos.

Luz Argel Gaxiola Vega, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), indicó que la nueva Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo es una realidad gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno del estado y la colaboración del gobierno municipal, gracias a la donación del inmueble.

Esta importante clínica brindará evaluaciones y diagnósticos especializados para detectar retrasos o dificultades en el desarrollo neurológico infantil, además de ofrecer terapias personalizadas enfocadas en el área de comunicación, motricidad, comportamiento y aprendizaje… En Navojoa seguimos trabajando con amor y compromiso por una infancia más sana y fuerte", indicó.

La nueva Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, sobre la calle Ignacio López Rayón, entre Jesús Salido y Talamante, la cual será administrada por la Secretaría de Salud Estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui