Así estará el clima HOY en Ciudad Obregón: Altas temperaturas y cielo despejado este MIÉRCOLES

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón vivirá un miércoles mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un ambiente estable que se mantendrá a lo largo del día. Para que puedas planificar tu jornada sin problemas, aquí te compartimos el pronóstico del clima de este 29 de octubre de 2025.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado The Weather Channel, no se esperan lluvias ni cambios drásticos de temperatura, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre, especialmente durante la mañana y la tarde. Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará completamente despejado, con una temperatura mínima cercana a los 19°C y sensación térmica similar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

El viento será muy ligero, con dirección variable entre el este y el noreste a velocidades menores de seis kilómetros por hora. El índice UV permanecerá en nivel bajo, por lo que no será necesario el uso constante de protector solar antes del amanecer. Con la salida del sol, hacia las 8:00 de la mañana, el ambiente se tornará más templado y agradable. El cielo seguirá despejado y la temperatura ascenderá rápidamente hasta los 22°C.

Al mediodía, el pronóstico indica un aumento considerable de temperatura, llegando a los 31°C bajo un cielo con nubes y claros. La sensación térmica rondará los 30 grados, y el índice UV subirá a nivel medio (5), por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, especialmente entre las 11:00 y las 14:00 horas, cuando la radiación es más intensa. Durante la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, se esperan temperaturas de hasta 35 grados, con sensación térmica de 34.

El cielo mostrará intervalos de nubes sin probabilidades de lluvia, y el viento soplará ligeramente desde el oeste con rachas de hasta 18 kilómetros por hora. Aunque el índice UV se mantendrá en nivel medio, se recomienda hidratarse y evitar la exposición solar prolongada. Al caer la noche, el ambiente se tornará más fresco y agradable. A las 20:00 horas, el termómetro descenderá a 25°C, con cielo despejado y una sensación térmica de 26.

El viento será moderado, proveniente del oeste, y no se prevén cambios importantes en la estabilidad atmosférica. Hacia la medianoche, el clima continuará despejado, con temperaturas de 23 grados y una sensación térmica de 24, acompañadas por vientos leves del este de hasta ocho kilómetros por hora.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)