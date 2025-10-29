Así estará el clima HOY en Sonora: CALOR durante el día y noche con BAJAS TEMPERATURAS

Hermosillo, Sonora.- El calor sigue sin dar tregua en Sonora. Aunque el calendario marca el final de octubre, las temperaturas continúan elevadas en buena parte del estado, especialmente en las zonas del centro y sur. Este miércoles 29 de octubre de 2025 se espera una jornada estable, con cielos mayormente despejados y ambiente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque con precauciones por los niveles de radiación solar en las horas más intensas. ¡Aquí el reporte del clima completo!

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima en Sonora mantendrá condiciones muy estables durante el día. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, con temperaturas que rondarán los 18 a 20°C en municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón y Caborca, mientras que en las zonas serranas se podrían registrar valores más bajos, con posibilidad de ligeras heladas al amanecer.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

El cielo permanecerá despejado, con vientos suaves de entre 10 y 15 kilómetros por hora. Por la tarde, el termómetro ascenderá con fuerza. En municipios como Heroica Caborca, Hermosillo y Ciudad Obregón, se prevén máximas de entre 35 °C y 37 °C, con sensación térmica ligeramente superior debido a la radiación solar directa. En la franja costera, como Guaymas y Puerto Peñasco, el ambiente será cálido, alcanzando los 31 a 33 °C.

Este clima estará acompañado de vientos moderados del oeste con rachas que podrían llegar a 40 kilómetros por hora. El cielo mostrará algunas nubes dispersas, pero sin probabilidad de lluvia. Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, ofreciendo un ambiente agradable, ideal para las actividades al aire libre. En regiones del sur, como Huatabampo y Ciudad Obregón, se prevén valores cercanos a los 23 °C, mientras que en el norte del estado podrían bajar hasta los 14 °C, con cielo completamente despejado y viento ligero.

Estas condiciones reflejan la estabilidad atmosférica que predomina en la región, aunque con la llegada de los primeros frentes fríos al país, el contraste térmico podría comenzar a notarse en los próximos días.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 50 km/h, en el noroeste y norte de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/SnrZGPtNT2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025

Frente Frío 11 provocará lluvias en México

Mientras Sonora disfruta de cielos despejados y ambiente cálido, otras regiones del país enfrentarán condiciones más inestables. El frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa se desplazan rápidamente sobre el Golfo de México, generando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país. TRIBUNA comparte más detalles del clima aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)