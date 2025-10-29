Clima en Sonora: Pronostican FUERTES VIENTOS para HOY en la NOCHE; ¿lloverá en las próximas horas?

Hermosillo, Sonora.- Para hoy miércoles 29 de octubre de 2025 en la noche se podrían presentar fuertes vientos; aquí te contamos lo que dice puntualmente el pronóstico del clima en Sonora y si podrían presentarse lluvias para las próximas horas en la entidad. TRIBUNA trae para ti la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que el estado del tiempo no te sorprenda.

De acuerdo con la información del SMN, en su edición vespertina, se espera que para las próximas tres horas de esta noche se presenten vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h; las autoridades climatológicas hacen la advertencia de que esto podría ocasionar la caída de árboles y de anuncios publicitarios. Además, también se señala que una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables que darán paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia en todo el estado de Sonora; cabe señalar que está presente la entrada del frente frío número 11 que ocasionará el descenso de temperaturas.

Pronóstico del clima en Sonora para hoy

Sin embargo, no se tiene registro de que vayan a presentarse precipitaciones durante esta noche ni los próximos días. Además, de momento no hay ningún fenómeno natural que pueda convertirse en potencial tormenta y afecte la región. Solamente se tiene el registro de una masa de aire polar que originará amaneceres fríos a frescos (3°C a 14°C) en la región montañosa durante los próximos tres días en Sonora.

¿Cómo será el clima para mañana jueves 30 de octubre de 2025?

Para este jueves 30 de octubre de 2025 se espera cielo medio nublado durante el día con temperaturas mínimas de 0 a 5°C con posibles heladas en la zona serrana de Sonora. Para la tarde se tendrá un ambiente caluroso sin lluvias. Además, se puede esperar viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h; esto puede generar posibles tolvaneras en las regiones antes indicadas. Recuerda que para no perderte ningún detalle del pronóstico del clima en Sonora debes consultar TRIBUNA durante el día, tarde y noche para conocer todos los pormenores y que el estado del tiempo no te tome por sorpresa.

Fuente: Tribuna del Yaqui