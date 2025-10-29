FAOT 2026: Presentan a los ARTISTAS que se presentarán en Álamos durante la 41 edición

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 29 de octubre de 2025 en Hermosillo se dio a conocer la cartelera de artistas que estarán en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026, que se realizará del 26 al 31 de enero en Álamos. El evento tendrá como invitados especiales a Marruecos, en lo internacional, y en lo nacional a Aguascalientes, lo que reitera que año con año se consolida como uno de los eventos culturales más relevantes del noroeste del país. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, resaltó que, sin duda alguna, el FAOT se sigue consolidando.

"Presentar una nueva edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado siempre nos llena de alegría y de orgullo. Álamos volverá a convertirse en un escenario vivo como lo hace año con año; sus calles, plazas y templos nuevamente se llenarán de música, voces y emociones que trascienden fronteras e idiomas", afirmó el mandatario. Dio a conocer que es el tercer año consecutivo que se tendrá un país y un estado como invitados de honor, para esta edición se esperan más de 100 mil visitantes al pueblo de Álamos.

La mu00fasica y el arte regresan a Sonora.Estamos en vivo con la presentaciu00f3n oficial del Programa Artu00edstico del FAOT 2026, una nueva ediciu00f3n que celebra el talento y la cultura que nos une. Posted by Gobierno del Estado de Sonora on Wednesday, October 29, 2025

"Lo más valioso del FAOT no son sus cifras ni su prestigio, sino su capacidad para unirnos en sus plazas, en sus conciertos, en sus calles empedradas. Las familias se reúnen, las juventudes participan, los pueblos originarios comparten su sabiduría y los visitantes descubren la calidez del alma sonorense. Por eso decimos que el FAOT es una fiesta de paz, una escuela que despiertan los sentidos y la manifestación del derecho al arte y a la recreación gratuita para todas y todos. El FAOT 2026 será una vez más una demostración de que Sonora, sabemos transformar la cultura en bienestar, el talento en orgullo y la historia en futuro", expresó el gobernador Durazo.

¿Qué artistas se presentarán?

Entre los grandes artistas que estarán en la próxima edición se encuentran: Kakalo, Sergio Mayer Mori, Son Rompe Pera, Rocío Banquells, Charles Ans, Sergio Arau y Erik y Mía Rubín. También se suman Volta Música Antigua, Stepy Loren, Huitzilin, Las Jaras, Escena 170, Alberto Estrella, Coros de Aide, Enen Zeferino, el Grupo Norteño de Oro, Lily Vásquez, Ale Zeguer y Las Siaruqui.

Kakalo estará presenten en el FAOT 2026

Estará la soprano Ailyn Pérez, que es acreedora a la medalla Alfonso Ortiz Tirado 2026, así como Arisbe de la Barrera, Ariadne Montijo con David García, María Katzarava, Daniel Vargas, Ainhoa Arteta, Dania Lamadrid, Jael Rubalcaba, Zyanya Domínguez y Oluymar Salinas, además de Marcela Robles y Filippa Giordano. Para esta edición 41 se tendrán nueve foros donde serán las diversas presentaciones. Hay que recordar que la edición anterior del festival dejó una derrama económica superior a los 158 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 100 por ciento.

Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), resaltó la importancia del arte y la cultura como escudo para rechazar la violencia en los pueblos del mundo. "No encontrarán en ninguna de las pasadas ediciones ni en la que vamos a presentar composiciones que no hayan pasado por el filtro indicado".

#Sonora | Marruecos y Aguascalientes serán los invitados especiales de la 41.ª edición del FAOT 2026 que se realizará del 26 al 31 de enero próximo en Álamos; se espera que el evento junte a más de 100 mil visitantes uD83DuDE4CuD83EuDD29 pic.twitter.com/BiZUxueacQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui