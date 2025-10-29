Fraudes y extorsiones telefónicas aumentan en Ciudad Obregón; Canaco pide extremar precauciones

Ciudad Obregón, Sonora.- Fraudes y extorsiones, principalmente telefónicas, afectan a algunos negocios y empresas del municipio de Cajeme, según el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Obregón.

Gustavo Cárdenas García señaló que, aunque no proporcionó cifras concretas, existen múltiples reportes de este tipo de incidentes entre los miembros de su gremio.

Desgraciadamente, se ha incrementado mucho la extorsión telefónica en el comercio local; lo que nos han recomendado las autoridades y les pedimos a los comerciantes es que no se enganchen y cuelguen inmediatamente cuando reciban una llamada de ese tipo", comentó el dirigente de la Canaco.

Cárdenas García comentó que en el tema de las extorsiones telefónicas existen algunos números con lada local y otros foráneos y hasta de Estados Unidos y Canadá.

Estrategias

El presidente de Canaco recomendó a los comerciantes y empresarios implementar diversas estrategias de seguridad con el fin de reducir riesgos y proteger sus negocios, haciendo especial énfasis en la prevención de extorsiones y robos.

Si tienen que hacer depósitos en los bancos, que no sean a la misma hora, que no vayan en el mismo carro ni con la misma gente", finalizó.

⚠No caigas en una extorsión telefónica⚠Si recibes una llamada de alguno de los siguientes números 👇 no contestes ✋fueron reportados como extorsionadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui