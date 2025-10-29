Hermosillo: Maestros de Staus cierran Unison y denuncian falta de apoyos para docentes

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 29 de octubre de 2025, a muy temprana hora, integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) decidieron cerrar el acceso principal del edificio de Rectoría como parte de las protestas que llevan dos semanas en proceso. La exigencia principal es la mejora de las condiciones laborales para todo el personal docente de la institución.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, el secretario general del STAUS, Cuauhtémoc Nieblas Cota, mencionó también que es necesario prestar atención a las enfermedades contagiosas que se han registrado en la escuela, como el caso que salió a la luz hace un par de días sobre tuberculosis en una estudiante de la Licenciatura en Derecho, en el campus de Hermosillo.

Denuncias

En primera instancia, Cuauhtémoc Nieblas señaló la falta de transparencia por parte de la dirección de Recursos Humanos, además de denunciar hostigamiento laboral. De igual forma, en algún punto de la conversación se hizo especial hincapié en la suspensión de apoyos de guardería y de educación especial para los hijos de maestros que tienen derecho a contar con el servicio.

Exigen mejores condiciones laborales (créditos: STAUS en Línea)

Asimismo, la secretaria de Cultura y Formación Sindical, Minerva Verdugo Calvo, solicitó a la rectora Dena María Jesús Camarena Gómez que respete los derechos del personal académico y que restablezca las prestaciones suspendidas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la también doctora en Ciencias de la Educación, quien inició sus funciones el 16 de junio, no ha emitido ninguna opinión sobre este tema.

"Le estamos pidiendo a la rectora que se siente a las mesas a dialogar, que se sensibilice ante las situaciones que estamos teniendo y no esperar a estar en un periodo de prehuelga para querer resolver todo de la noche a la mañana. Con tiempo y forma se les está solicitando; ustedes, como medios, son testigos de que desde ahorita, cuando se autorizan los presupuestos, se nos considere para esos temas de las revisiones", resaltó Nieblas Cota.

