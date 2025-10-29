Mesa Cancún: Trabaja COVES para el desarrollo de 35 mil viviendas sociales en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) trabaja junto al Gobierno Federal para la construcción de 35 mil casas de carácter social en la entidad, para familias que perciben menos de los dos salarios mínimos, afirmó el comisionado Pedro Fontes Ortíz.

En charla con los integrantes de la Mesa Cancún, señaló que el proyecto de Hermosillo se encuentra en pausa, mientras se determina otro lugar para desarrollar el complejo de viviendas, que cumpla con las características, como de uso de suelo, como tener acceso a los servicios, de agua, luz, drenaje, vialidades rápidas y centros de trabajo.

Pedro Fontes dijo que el costo de la vivienda, según la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo, es que cueste 600 mil pesos o menos, para que familias que ganen menos de dos salarios mínimos puedan adquirirlas.

“La idea es recuperar ese tejido social, esa parte, y cuando se recupere, ya entra la acción del municipio a restaurar las calles, a restaurar el parque, el alumbrado, entra la Secretaría de Cultura, ya hacemos los eventos en el parque y entonces se empieza a recuperar el tejido; no se trata de sacar a una persona y meter a otra, tiene que cambiar el entorno de la comunidad”.

Los interesados en adquirir una de estas viviendas deberán cumplir con los requisitos que piden Infonavit y CONAVI, como comprobar ingresos, no contar con vivienda, entre otros, dijo en reunión con los integrantes de la Mesa Cancún.

Programas del COVES

Actualmente, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora trabaja en dos programas principales: el primero, que es el desarrollo de pies de casa, y el segundo, que es la entrega de casas con dos cuartos, con un costo aproximado de entre los 100 mil y los 350 mil pesos.

