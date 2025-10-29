Panteones de Ciudad Obregón, listos para recibir a visitantes con agua y limpieza garantizada

Ciudad Obregón, Sonora.- Con servicio de agua suficiente para la limpieza de tumbas y lápidas garantizado, trabajarán los panteones municipales durante los días primero y dos de noviembre, días en que se multiplica considerablemente la afluencia de personas.

Según Mario Valenzuela, el encargado de Velatorio y Panteones Municipales de Cajeme, las y los cajemenses podrán visitar a sus fieles difuntos sin ningún contratiempo, pues aseguró que los servicios de agua, alumbrado público y limpieza están garantizados para la celebración del Día de Muertos desde la víspera.

El funcionario afirmó que tanto en el panteón del Carmen (panteón nuevo) como en el de Guadalupe (panteón viejo), se trabajó para que no faltara el vital líquido en atención a la ciudadanía que acudirá durante el fin de semana.

Durante el recorrido por calles y rincones del panteón del Carmen, conocido como 'panteón nuevo', las cámaras de TRIBUNA pudieron constatar que se ha cortado prácticamente toda la maleza y se está retirando la basura por parte de cuadrillas de trabajadores.

Las recomendaciones

Anteriormente, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, emitió algunas recomendaciones para quienes visitarán los camposantos, tales como poner especial cuidado con las y los niños, no pisar las lápidas, ya que muchas presentan mal estado por la antigüedad y falta de mantenimiento, vestir. Se espera que 30 mil vehículos circulen hacia los panteones de Cajeme durante el día primero y dos de noviembre.

¡México y sus hermosas tradiciones! Primer velada por los #SantosDifuntos uD83EuDEA6uD83DuDD6F?uD83DuDC90



Como parte de las festividades del #DiaDeMuertos, la noche del martes tuvo lugar la primera velada en el Panteón antiguo de Xoxocotlán y Santa María Atzompa, en Oaxaca.



uD83DuDCF8: El Universal pic.twitter.com/cNmELj18JD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui