Reciben pago mensual beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Un total de nueve mil 400 jóvenes recibieron su apoyo mensual de ocho mil 480 pesos, como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Sonora, además de contar con seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de capacitación, informó Octavio Almada Palafox.

El delegado de Bienestar en Sonora destacó que este programa representa una política pública sólida que abre puertas a las y los jóvenes que buscan construir un proyecto de vida, al tiempo que fortalece el desarrollo productivo del estado.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, con el propósito de integrarlos a la vida laboral a través de una capacitación práctica de un año.

uD83EuDD13¿Ya conocías el Programa #JóvenesConstruyendoElFuturo? Te contamos de qué trata.uD83DuDC40#ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/dx07gNXhvP — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) October 29, 2025

Al finalizar su formación, las y los aprendices tienen la posibilidad de ser contratados en los centros de trabajo donde colaboraron. Almada Palafox subrayó que los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, asegurando que el apoyo llegue de manera transparente y oportuna. En esta dispersión, la inversión supera los 80 millones de pesos.

"En cada joven que participa en el programa hay un sueño que empieza a hacerse realidad. Jóvenes Construyendo el Futuro es más que una beca, es una oportunidad para aprender, para creer en sí mismos y para demostrar que el futuro de México está en sus manos", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui