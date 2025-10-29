Sonora: Participan alumnos del Cobach Puerto Peñasco en jornada mundial de limpieza de costas

Puerto Peñasco, Sonora.- Un total de 22 alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Puerto Peñasco, participaron en la Gran Limpieza Internacional de Costas 2025, como parte de su formación de compromiso con el medio ambiente.

El Estero de Morúa es conocido por su rica biodiversidad, especialmente por ser hogar de más de 140 especies de aves, y es famoso por su producción de ostiones orgánicos. Con esa acción de limpieza, donde lograron recolectar más de 300 kilos de desechos, los estudiantes del Cobach contribuyen a la preservación del entorno en tan importante sitio.

Los estudiantes respondieron al llamado de colaborar en una jornada de limpieza bajo el programa Ocean Clean Swell International (de la organización Ocean Conservancy), en coordinación con el Centro de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO Intercultural) y de ZoFeMat (Zona Federal Marítimo Terrestre) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El director general del Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, indicó que alumnas y alumnos de los grupos 502 y 305 vespertinos del campo de Ciencias Experimentales, con la guía del maestro Fabián López, acudieron a realizar labores de limpieza en el Estero de Morúa, municipio de Puerto Peñasco, en el lugar conocido como la Ostionera el Barco.

Estudiantes de Cobach y Gobierno de Sonora se suman a jornada internacional de limpieza de costas https://t.co/B1R0vrhBNs pic.twitter.com/b0Y19rzvwl — COBACH Sonora (@cobach_sonora) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui