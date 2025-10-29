Temperaturas de hasta 37 grados y cielo despejado: Reporte del clima HOY en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció este miércoles 29 de octubre de 2025 con un cielo completamente despejado y un ambiente cálido que se mantendrá a lo largo del día. Aunque el otoño avanza, la capital de Sonora continúa registrando temperaturas propias del verano, con condiciones mayormente soleadas y un ligero descenso hacia la noche. ¡Aquí el reporte del clima y el tiempo completo!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, el clima en Hermosillo se mantendrá estable, sin probabilidad de lluvias, pero con un aumento en la sensación térmica durante las horas de mayor radiación solar. Durante la mañana, el ambiente será agradable, con temperaturas que rondarán entre los 21 y 27°C. Desde las primeras horas del día se prevé cielo despejado y vientos leves del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

El índice UV será bajo, aunque a partir de las 10:00 comenzará a elevarse, por lo que se recomienda usar protector solar si se realizan actividades al aire libre. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto del día con una temperatura máxima estimada de 37°C y una sensación térmica cercana a los 35 grados. El cielo mostrará intervalos de nubes y claros, pero sin probabilidades de lluvia.

El viento cambiará su dirección hacia el sureste, soplando entre cuatro y 32 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio, con valores de cuatro a cinco, por lo que es importante evitar la exposición solar prolongada. Durante la tarde, el clima seguirá caluroso, aunque comenzará a percibirse un ligero descenso hacia los 35 grados, mientras el viento se desplazará desde el suroeste con ráfagas moderadas.

El ambiente se mantendrá seco, con una sensación térmica aún elevada y sin presencia de nubosidad significativa. Por la noche, Hermosillo tendrá un cielo completamente despejado y condiciones más frescas. Las temperaturas bajarán gradualmente hasta los 24°C, con una sensación térmica cercana a los 25. El viento será calmado, de dirección variable entre el sur y el este, con velocidades menores a 10 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en 0, por lo que no será necesario el uso de protector solar durante estas horas.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)