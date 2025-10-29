Vinculan a proceso a chofer de camionazo, nueva protesta en la Unison y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 29 de octubre la FGJE Sonora confirmó la vinculación a proceso de Francisco Javier 'N', chofer que conducía el autobús que participó en camionazo en la carretera Guaymas- Hermosillo. Conoce los detalles de esta y más noticias en el Tribuna Top 3 Sonora, tu resumen informativo favorito sobre los acontecimientos del estado. Si tú no tienes mucho tiempo para mantenerte informado sobre lo que ocurre en la entidad, tu mejor opción siempre será ver y leer el Top 3 de TRIBUNA.

Construirán cinco bachilleratos en comunidades del estado

El gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaron que Sonora es parte del Programa de Bachillerato Nacional 'La Escuela Cerca de tu Casa', por lo que se tiene previsto que se construyan nuevos planteles escolares en la entidad el próximo 2026.

Nueva protesta en la Unison

Maestros del STAUS tomaron las instalaciones de la Unison en Hermosillo, donde cerraron las puertas para exigir una solución respecto al pago del ISR y que no haya topes salariales. La manifestación se realizó en las entradas al campus en el área de Rectoría.

Vinculan a proceso a chofer de Tufesa responsable de 'camionazo'

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que se logró vincular a proceso a Francisco Javier 'N', conductor del autobús Tufesa involucrado en el accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en el tramo carretero Guaymas–Hermosillo, el cual dejó siete víctimas mortales y más de 20 personas heridas.



