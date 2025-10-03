Cabildo busca rescatar el estadio Manuel 'Ciclón' Echeverría en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Han pasado cinco meses del anuncio oficial de la salida de Navojoa del béisbol profesional y desde entonces, el estadio Manuel 'Ciclón' Echeverría luce cada día más deteriorado. Por ello, el Ayuntamiento contempla un plan de rescate para que el municipio se beneficie con otro tipo de actividades.

Sin embargo, para ello, primero se deberá rescindir la concesión del estadio a una promotora deportiva, para que sea el propio Ayuntamiento quien lo administre y gestione proyectos para su rehabilitación mientras se encuentra a nuevos inversionistas que quieran regresar el béisbol profesional a la región.

Víctor Félix Karam, regidor del Partido Acción Nacional (PAN), informó que durante sesión de cabildo se solicitó la creación de una comisión especial para establecer la ruta a seguir para el rescate del estadio.

El primer paso es tener certeza jurídica y el paso dos es crear un proyecto ejecutivo con las autoridades para ver qué se puede hacer con las instalaciones, ya sea una remodelación o construcción nueva y generar condiciones para que los grupos empresariales interesados puedan regresar el béisbol a Navojoa", afirmó.

No obstante, las autoridades consideran que mientras se resuelve el objetivo principal, el Ayuntamiento deberá conservar en buen estado las instalaciones, para poder traer eventos masivos que generen derrama económica para el municipio, organizando conciertos.

Podría ser una buena idea que el estadio sea autosustentable; vemos que en Los Mochis estuvo Chayanne y dejó millones de pesos (mdp) en la ciudad, así como en Hermosillo, que hay conciertos y dejan mucha derrama económica", puntualizó Ayerim Erro, regidora.

Fuente: Tribuna del Yaqui