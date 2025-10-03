Carín León regresa a escuela donde estudió, mujer da a luz en patrulla y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en el estado antes de arrancar el fin de semana y desconectarte de las noticias, quédate a ver y leer TRIBUNA. A continuación encontrarás un resumen de noticias que te pondrán al día sobre la agenda estatal gracias al Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de hoy viernes 3 de octubre, entérate de los detalles sobre la visita de Carín León a la secundaria en la que estudió, en Hermosillo.

Mujer da a luz en una patrulla

La mañana de este viernes 3 de octubre, policías municipales de Hermosillo auxiliaron a una mujer que estaba a punto de dar a luz. Después de subirla a la patrulla, la madre entró en labor de parto y minutos más tarde fue llevada, junto a su bebé, a recibir atención médica en una ambulancia de Cruz Roja.

Habrá conciertos gratis en la ExpoFest Cajeme 2025

La organización de ExpoFest Cajeme 2025 informó que habrá dos conciertos gratis en la explanada donde se realizará este esperado evento. El primero será de Matisse, el 7 de noviembre, y el segundo de Yahir y María León, conocidos como el espectáculo 'Fuego', el viernes 21 de noviembre.

Reconocen a Carín León en escuela de Hermosillo

El reconocido cantante sonorense, Carín León, regresó a la escuela secundaria Rubén A. Gutiérrez Carranza en Hermosillo, institución en la que estudió y recibió un reconocimiento como alumno distinguido. El intérprete de temas como Primera Cita convivió con los estudiantes y brindó un mensaje de aliento a las nuevas generaciones.

