Ciudad Obregón, Sonora.- Una noche especial llena de remembranzas, historias y anécdotas a través de los primeros 70 años del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) se vivió entre la comunidad universitaria con la primera Cena de Gala Azul y Negro.

La velada sirvió, según el rector Jesús Héctor Hernández López, para celebrar la memoria institucional y fortalecer la identidad universitaria, además de recaudar fondos para proyectos estudiantiles a través de la Fundación Itson.

Gracias por estar aquí contribuyendo para que la universidad siga cumpliendo con su objeto social al que todos nosotros nos debemos”, dijo Hernández López a los asistentes.

Fue una noche llena de música, sabores y convivencia, en la que coincidieron exalumnos de distintas generaciones de la máxima casa de estudios del sur de Sonora, entre los que se encontraban dirigentes de sectores productivos, organismos empresariales y gubernamentales.

Ciudad Obregón: Itson celebra su legado con la Cena de Gala Azul y Negro

Fundación

El rector recordó que fue en 1955, gracias al impulso de ciudadanos visionarios liderados por el Club de Leones de Ciudad Obregón, cuando se fundó el Instituto de Estudios Superiores Justo Sierra, siendo la primera preparatoria de Cajeme.

Se evidenció el crecimiento de Itson, que actualmente cuenta con más de 18 mil estudiantes, más de 60 mil egresados y una oferta educativa de más de 60 programas, lo que reafirma su impacto en el desarrollo regional, estatal y nacional.

Un emotivo momento se vivió cuando cinco personas egresadas fueron reconocidas por su dedicación y excelencia, con las que han dejado huella en distintos ámbitos.

Personas reconocidas

Los reconocidos fueron Ernesto Salmón Castelo, líder en dirección empresarial; Ana Laura Olea Campoy, ejemplo de responsabilidad social; Manuel de Jesús Soto, impulsor del desarrollo empresarial; Laura Elisa Gassós Ortega, destacada en el ámbito académico; y, finalmente, Gabriel del Río Guerra, referente en ciencia y tecnología.

Además de la exquisita cena, los asistentes disfrutaron de la presentación de artistas de talla internacional con interpretaciones de ópera, piano, violín y música versátil, las cuales pusieron un toque especial a la velada.

A todos ustedes se les va a invitar a esa inauguración que esperamos sea en enero o febrero del próximo año; gracias por sumarse a la causa y esperemos hacerlo cada año para fraternizar y unir esfuerzos porque las necesidades jamás se acaban", Vianney del Río Guerra, Comité Organizador Cena de Gala.

Fuente: Tribuna del Yaqui