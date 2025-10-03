Clima Ciudad Obregón HOY 3 de octubre: Calor intenso en el día y noche con ambiente fresco

Ciudad Obregón, Sonora.- El viernes 3 de octubre de 2025 arranca con condiciones estables en Ciudad Obregón, con las que ofrecerá un respiro frente a los contrastes que suele traer el otoño en Sonora. Aunque en la madrugada se presentaron con temperaturas frescas, el termómetro irá subiendo rápidamente hasta alcanzar valores muy cálidos durante la tarde. Para quienes planean actividades al aire libre, aquí está el pronóstico del clima completo. ¡Toma nota!

Así será el clima en Ciudad Obregón

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el cielo se mantiene despejado con una temperatura cercana a los 24°C, aunque hacia las primeras horas del día el calor se intensificará de manera progresiva. Alrededor de las 11:00 de la mañana, la temperatura ya estará cerca de los 34 grados, con una sensación térmica que podría superar los 37.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

En este lapso, el índice UV alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol. Hacia la tarde, Ciudad Obregón registrará sus temperaturas más elevadas. A las 14:00 horas el termómetro marcará hasta 37 grados, con una sensación térmica cercana a los 39.

Aunque el cielo seguirá mayormente despejado, el viento comenzará a soplar con mayor intensidad desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 25 kilómetros por hora, lo que podría ayudar a mitigar un poco la sensación de calor. El índice de rayos ultravioleta (UV), aunque en descenso, seguirá en niveles altos, por lo que las recomendaciones de protección solar continúan vigentes.

Ya por la noche, el ambiente se tornará más agradable. A las 20:00 horas se espera una temperatura de 29 grados con cielos despejados y una sensación térmica que rondará los 32. El viento se mantendrá presente, aunque con menor intensidad, mientras que el índice UV será prácticamente nulo. Cerca de la medianoche, el termómetro descenderá hasta los 27 grados, con un cielo despejado y condiciones tranquilas, ideales para actividades al aire libre nocturnas o simplemente disfrutar de un descanso sin probabilidad de lluvia.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)