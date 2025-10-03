Clima en Hermosillo HOY viernes 3 de octubre: Jornada soleada y máxima de 41°C

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora arranca este viernes 3 de octubre con un ambiente típico de otoño en el desierto: mañanas cálidas que poco a poco darán paso a un día de intenso calor, seguido de una noche despejada que permitirá un ligero respiro tras las altas temperaturas. Hermosillo se prepara para una jornada en la que el Sol dominará el cielo y la sensación térmica hará que los habitantes sientan el calor con mayor fuerza conforme avance el día. Aquí el reporte del clima íntegro.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el monitoreo de The Weather Channel, esta mañana el cielo permanecerá completamente soleado desde muy temprano. A las 6:00 horas se registran 25°C, con una sensación térmica de 26 y viento ligero del este que no superó los 13 kilómetros por hora. Conforme avancen las primeras horas, la temperatura se elevará rápidamente: a las 9:00 horas se reportarán 31°C, con un índice de rayos ultravioleta (UV) moderado que empezó a requerir precauciones para quienes realizan actividades al aire libre.

Así será el clima en Hermosillo. Foto: Conagua

Al mediodía, Hermosillo alcanzará uno de los momentos más calurosos de la jornada. Cerca de las 11:00 horas se estima una temperatura de 36 grados, con una sensación de 35, mientras que el índice UV subirá a niveles altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar la exposición prolongada. Hacia las 14:00 horas se prevé que el termómetro marque los 39 grados con sensación de 37, acompañado de ráfagas de viento de hasta 28 kilómetros por hora.

Este será el punto más extremo de calor del día, y las condiciones podrían mantenerse similares hasta las 16:00. Durante la tarde, el clima continuará sofocante aunque con una ligera reducción en los valores. A las 17:00 horas se espera que la temperatura descienda a 37°C, todavía con un cielo completamente despejado y un ambiente que, aunque menos intenso que al mediodía, seguirá siendo caluroso.

La recomendación es mantenerse hidratado y evitar esfuerzos físicos prolongados en espacios abiertos. Por la noche, Hermosillo experimentará un cambio más notorio en el ambiente. Para las 20:00 horas el termómetro descenderá a 33 grados con sensación de 31, bajo un cielo totalmente despejado. El viento soplará del oeste con rachas de hasta 33 kilómetros por hora, lo que aportará una leve frescura en comparación con la tarde.

Finalmente, a las 23:00 horas la temperatura bajará hasta los 30°C, con una sensación de 28, ideal para quienes planean actividades nocturnas o simplemente disfrutar de una velada al aire libre. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)