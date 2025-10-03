Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS para HOY en la NOCHE y bajas temperaturas por frente frío número 5

Hermosillo, Sonora.- Para hoy viernes 3 de octubre en la noche, las autoridades climatológicas están alertando lluvias y chubascos en diferentes regiones de Sonora. Además, se está advirtiendo que habrá bajas temperaturas por el ingreso del frente frío número 5. Aquí te contamos el reporte completo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer TRIBUNA si quieres estar enterado de todo el reporte del clima en Sonora completo.

De acuerdo con el boletín vespertino del SMN, por el canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos océanos, se tendrán lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Sonora por las próximas tres horas. Especialmente en las regiones norte, centro, este y sur. Además, se pueden tener vientos de 20 a 35 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 60 km/h.

Temperaturas mínimas registradas esta mañana al amanecer en estaciones de #Sonora

El valor mas bajo que se presentó fue de 8.0°C en Santa Cruz.

Fuentes: @Conagua_Sonora, @CESAVE_Sonora. pic.twitter.com/qBmd7UEux4 — Gilberto Lagarda Vas (@gilbertolagarda) October 3, 2025

Además, se está advirtiendo del ingreso del frente frío 5 sobre el norte de Baja California, que originará rachas de viento de 50 a 60 km/h en Baja California y el noroeste de Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California. "El frente frío número 5 extendido sobre el noroeste y norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Finalmente, una nueva onda tropical (núm. 36) se aproximará a la península de Yucatán", informó la Conagua en su boletín. Esto podría ocasionar el descenso de temperaturas en la región.

¿Cómo será el clima para mañana sábado 4 de octubre en Sonora?

Se espera tener cielo medio nublado en el transcurso del día con lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, se tendrá ambiente fresco a templado, siendo frío en partes altas de Sonora. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la entidad. Aun así, se tendrán temperaturas que podrán ir de 35 a 40 grados centígrados, así que las autoridades llaman a atender las recomendaciones necesarias para evitar golpes de calor. Recuerda no perderte a TRIBUNA para leer la información completa del clima por la mañana, tarde y noche.

Para hoy viernes 3 de octubre en la noche se prevén lluvias según el pronóstico del clima en Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui