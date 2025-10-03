Clima en Sonora HOY: Calor, LLUVIAS aisladas y vientos FUERTES este viernes 3 de octubre

Hermosillo, Sonora.- El clima de este viernes 3 de octubre de 2025 en el estado de Sonora será contrastante: mientras la mañana comenzó fresca en gran parte del estado, hacia la tarde se espera un incremento significativo de las temperaturas, con valores que alcanzarán niveles calurosos y muy calurosos en varias ciudades. A esto se suma la posibilidad de lluvias aisladas en algunas regiones. ¡Todos los detalles en el reporte meteorológico!

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora está marcada por un ambiente templado en ciudades como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 25 grados. El cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del territorio, aunque se pronosticó nubosidad ligera hacia las zonas serranas del norte y este del estado.

En municipios como Nogales y Agua Prieta, las mínimas se mantienen más frescas, cercanas a los 16 y 18°C, lo que dará inicio a un contraste regional que se prolongará a lo largo del día.

Para la tarde, el termómetro alcanzará su punto más alto. Hermosillo registrará temperaturas de hasta 40 grados, mientras que en Ciudad Obregón y Huatabampo se esperan valores entre los 37 y 38 grados, lo que se traduce en un ambiente muy caluroso. En San Luis Río Colorado y Sonoyta, el calor también se hará presente con máximas de 36 grados, mientras que Caborca llegará a los 39°C.

En el litoral, Heroica Guaymas alcanzará los 35 grados°C, aunque la humedad puede intensificar la sensación térmica. Esta tendencia de altas temperaturas se mantendrá en casi todo el estado, aunque con un ligero respiro en municipios como Nacozari, donde se esperan máximas cercanas a los 29 grados.

Durante la tarde-noche, se prevé la formación de nubosidad en algunos sectores del estado, con posibilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en zonas colindantes con Sinaloa. El pronóstico advierte que las ráfagas de viento alcanzarán entre 50 y 60 kilómetros por hora en distintas regiones de Sonora, lo que podría generar tolvaneras en áreas de terracería y caminos rurales.

Para la noche en Sonora, el ambiente seguirá siendo cálido, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 27 grados en Ciudad Obregón y Huatabampo, mientras que en la capital podrían descender a los 24 grados. En Nogales y Agua Prieta, en cambio, la sensación será más fresca, con valores mínimos de 16 a 18 grados. Aunque no se prevén lluvias generalizadas, la probabilidad de precipitaciones aisladas se mantendrá en puntos del sur del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)