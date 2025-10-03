Lamarque Cano destaca inversión récord en rehabilitación de red hidrosanitaria

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante un recorrido de supervisión de obras, el alcalde Javier Lamarque Cano afirmó que en esta administración se han aplicado más recursos para rehabilitar la red hidrosanitaria que en los tres gobiernos anteriores.

Sin embargo, se ha gestionado al gobernador de Sonora Alfonso Durazo más recursos para ampliar la renovación de tuberías de agua potable y drenaje.

Hemos invertido más en cuatro años que lo que se invirtió en 12 años, más que en tres gobiernos anteriores", señaló el presidente municipal.

Reconoció que todavía queda problemática heredada por atender, ya que, lamentablemente, los anteriores gobiernos dejaron sin darle mantenimiento a la red, lo que ha provocado que, pese a los actuales esfuerzos, no se termine de resolver por completo la problemática.

El alcalde de Cajeme destaca inversión récord en rehabilitación de red hidrosanitaria

Respecto a las obras que realiza el Ayuntamiento de Cajeme, vecinos de diferentes sectores han opinado que los recursos destinados a la rehabilitación del Parque Infantil y el deportivo Álvaro Obregón se destinen a la reparación de drenajes.

Pues a la vez sí se han visto cosas buenas; son más cosas que está dejando, como que no le está dando prioridad. Pero, pues, también entiendo que toda la ciudad está así, con los drenajes colapsados. Pero a lo que yo no le veo beneficio es a que ande arreglando ahí el Parque Infantil y la laguna", manifestó Mariana Esquer, vecina de la colonia Machi López.

Entre 2021 y 2025 se han invertido hasta 194 millones de pesos para atender la red de agua potable y alcantarillado.

Fuente: Tribuna del Yaqui