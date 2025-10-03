Obra de paso a desnivel en Hermosillo tiene un 62 por ciento de avance

Hermosillo, Sonora.- Con un avance físico del 62 por ciento, la construcción del paso a desnivel en los bulevares Colosio y Solidaridad continúa dentro de los tiempos establecidos y en las próximas semanas se abrirán de manera gradual varios tramos, informó el presidente municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Durante un recorrido por la obra, el alcalde destacó que los trabajos comienzan a reflejar resultados visibles y que la apertura paulatina de vialidades permitirá a vecinos y comercios de la zona recuperar poco a poco la normalidad. "La obra está avanzando en los tiempos que establecimos meses atrás, ya tiene un 62 por ciento de avance y va a concluir como se planteó, el 14 de febrero de 2026, con la calidad que nos hemos propuesto. Estamos seguros de que será una obra de gran impacto para todos los hermosillenses", afirmó.

Además, subrayó que, aunque se han generado molestias temporales por los cierres, los beneficios serán permanentes para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico de Hermosillo.

"La modernización incluye tres cruceros semaforizados, reconstrucción de tres mil metros lineales de ciclovía, instalación de quince semáforos peatonales y la siembra de más de tres mil 900 especies de árboles y arbustos. También se construye un sistema pluvial para captar agua de lluvia y reutilizarla, lo que dará un valor agregado a la obra", puntualizó.

Por su parte, Astarté Corro Ruiz, titular de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura, informó que la próxima semana iniciará la colocación subterránea del cableado de once empresas de servicios y del alumbrado público.

"Las primeras aperturas serán: el 14 de octubre, dos carriles del cuerpo norte del bulevar Colosio entre Atardecer y Las Cruces; el 15 de octubre, el cuerpo sur del Colosio entre Real de Minas y Real del Arco; el 20 de octubre, el carril nororiente del cuerpo norte entre Satélite y Herradura; y el 26 de octubre, ambos cuerpos del bulevar Solidaridad frente a Plaza y Metrocentro", informó Corro Ruiz.

"Será la primera obra que capte agua de lluvia para regar espacios públicos. Se van a sembrar árboles, habrá vegetación, se adecuarán ciclovías, se pintarán murales con el apoyo de artistas locales; en fin, será un punto que ayudará a mejorar la calidad del aire en la ciudad", señaló el alcalde, Antonio Astiazarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui