Reconocen a Carín León como exalumno destacado de la secundaria 4 en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, reconoció al cantante hermosillense Carín León como exalumno destacado de la escuela secundaria número 4 de Hermosillo, Rubén Gutiérrez Carranza. En la ceremonia de reconocimiento, el cantante hermosillense se manifestó orgulloso de representar a Sonora en todo el mundo, pero también de ser una influencia positiva para los jóvenes que buscan destacar en las artes, como la música.

Por su parte, el secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, reconoció la intención de Carín León y su compromiso con la niñez sonorense por incentivar el arte y la cultura. "Es una persona comprometida, que tiene la intención de seguir siendo fuente de inspección para niñas y jóvenes, que sigan su sueño, que construyan sus sueños".

La entrega del reconocimiento fue por parte del secretario de Educación y Cultura Froylán Gámez Gamboa. Horas antes de la entrega del reconocimiento, el cantante originario de la colonia El Sahuaro de Hermosillo se reunió con el gobernador Alfonso Durazo.

El mandatario en sus redes sociales compartió que se reunió con Carín León para abordar diferentes temas. "Hoy tuve el enorme gusto de reunirme con mi queridísimo amigo Carín León, un orgullo sonorense que, con su talento, ha puesto el nombre de nuestra tierra muy en alto", escribió el gobernador Alfonso Durazo en sus redes sociales.

El cantante sonorense ha generado una alianza importante con el Gobierno de Sonora como embajador de la entidad en el mundo, para promocionar tanto la tierra sonorense como sus costumbres, gastronomía y sus destinos turísticos.

50 años de fundación tiene la escuela secundaria Rubén Gutiérrez Carranza, o mejor conocida como la 4, en Hermosillo, donde se han formado miles de hermosillenses que destacan en todas las áreas, desde el ámbito artístico hasta en el sector productor.

