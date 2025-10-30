Así estará el clima HOY en Hermosillo: Temperaturas de hasta 34°C y sin lluvias

Hermosillo, Sonora.- El otoño avanza, pero Hermosillo sigue experimentando jornadas cálidas y soleadas. Este jueves 30 de octubre el clima se mantendrá estable, con un cielo despejado desde las primeras horas del día hasta la noche. Las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y usar protección solar durante las horas de mayor radiación. ¡Aquí el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, la mañana comenzará con un ambiente templado, alcanzando alrededor de los 20°C a las 7:00 de la mañana. A esa hora el cielo estará completamente despejado, con vientos ligeros provenientes del noreste que oscilarán entre los 12 y 23 kilómetros por hora. El índice UV será bajo, por lo que no se requerirá protección solar adicional a esa hora.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Hacia las 9:00 de la mañana, la temperatura subirá gradualmente hasta los 25°C, manteniendo un ambiente agradable y soleado. El viento continuará soplando desde el noreste con rachas suaves, mientras el índice UV comenzará a incrementarse ligeramente. La sensación térmica se mantendrá cercana a los 26°C, por lo que el calor será perceptible pero todavía soportable. Al mediodía, el sol dominará completamente el cielo hermosillense.

Entre las 11:00 y las 14:00 horas se espera el pico de calor del día, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados centígrados y una sensación térmica cercana a los 32. Por la tarde, hacia las 17:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente hasta los 33°C, aún con un ambiente cálido y cielo despejado. El viento proveniente del oeste se mantendrá moderado, sin presencia de polvo o nubosidad.

A partir de las 20:00 horas, el cielo permanecerá despejado y el clima será mucho más fresco. La temperatura bajará a 27 grados, mientras el viento disminuirá su intensidad y soplará suavemente desde el suroeste. La sensación térmica coincidirá con la temperatura ambiental, y el índice UV caerá a cero. Será una noche ideal para quienes deseen salir a caminar o realizar actividades al aire libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui