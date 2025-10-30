Autoridades de Navojoa alertan por canal de 'Las Pilas' ante alza de accidentes

Navojoa, Sonora.- Durante este 2025, al menos tres personas han perdido la vida tras caer al canal de 'Las Pilas' en Navojoa. No obstante, con la apertura de la presa, los canales de riego volverán a llenarse de agua, situación que aumenta el riesgo de que se presente alguna tragedia.

Luis Gerardo Villalobos Hernández, presidente del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, mencionó que actualmente se extraen alrededor de 10 metros cúbicos por segundo (m3/seg) de la presa 'Adolfo Ruiz Cortines'; sin embargo, se espera que en los próximos días el volumen aumente.

Las indicaciones

Por ello, Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa, exhortó a los conductores a extremar cuidados al momento de transitar por los bordos del canal.

Tienen tres días que le soltaron de 10 a 15 metros por segundo; realmente es poco, pero se espera que para la próxima semana ya veamos una mayor cantidad de agua en los canales de la región… El llamado es a extremar precauciones y conducir con prudencia para disminuir los riesgos, ya que hemos notado que ocho de cada 10 accidentes en el canal están involucrados el exceso de velocidad y el abuso del alcohol", afirmó.

Valdez Reyes precisó que en lo que va del año al menos nueve vehículos han caído al canal de Las Pilas, donde cinco de ellos han sido vehículos compactos y cuatro de ellos fueron motocicletas.

El funcionario municipal manifestó que de enero a octubre, 14 personas han caído al canal y lamentablemente tres de ellas no pudieron salir con vida. Por lo que exhortó a la población a aprender a convivir con este riesgo, debido a que existe recurso que alcance para poder bloquear su acceso.

Yo siempre he dicho, el canal ahí va a estar, va a ser muy difícil poner algún embovedado, un cerco o muros de contención porque nunca habrá el dinero suficiente para hacer eso; hay que aprender a convivir con el canal y conducir con prudencia", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui