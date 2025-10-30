Ayuntamiento de Hermosillo comienza con la votación del Presupuesto Creces 2025; así se participa

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo inició este jueves 30 de octubre de 2025 la votación del Presupuesto Creces 2025, un ejercicio de participación ciudadana que permite a las y los hermosillenses decidir el destino de 100 millones de pesos para obras comunitarias que impactarán directamente en su entorno.

El director de Participación Ciudadana, Daniel García Escalante, explicó que cada ciudadano podrá emitir tres votos: uno por su zona, otro por su distrito y uno más por un proyecto de ciudad. "Hermosillo está dividido en 45 zonas, y en cada una se elegirá una obra de alrededor de 1.2 millones de pesos; además, se aprobarán seis proyectos distritales con una inversión de 3.5 millones cada uno y seis proyectos de ciudad con montos de hasta 20 millones de pesos", declaró.

Entre las propuestas de alcance municipal destacan la ampliación del andador del bulevar Lázaro Cárdenas hasta el Quiroga, la creación de un andador con ciclovía eléctrica sobre el bulevar Luis Encinas, una unidad deportiva en el Club Oasis y un parque inclusivo para niñas y niños autistas. García destacó que estos proyectos fueron propuestos por la ciudadanía y seleccionados con base en su impacto social y comunitario.

La votación inició este 30 de octubre y permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre, mediante tres métodos: por WhatsApp, enviando la frase "Votación Creces" al número 6621 55 0100; en línea, a través del sitio presupuestocreces.hermosillo.gob.mx; y de forma presencial del 11 al 20 de noviembre en distintos puntos de la ciudad. Finalmente, subrayó que este modelo ha fortalecido la confianza ciudadana en el gobierno municipal.

Este 2025, el Ayuntamiento de Hermosillo espera superar todos los récords y consolidar al Presupuesto Creces como un modelo ejemplar a nivel nacional, demostrando el verdadero poder de la democracia participativa y fomentando la corresponsabilidad social.

Fuente: Tribuna del Yaqui