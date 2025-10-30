Ciudad Obregón enfrenta deuda de más de dos mil millones por impuestos y servicios no pagados

Ciudad Obregón, Sonora.- El Ayuntamiento de Cajeme dio a conocer que, por diferentes conceptos, los contribuyentes y usuarios le adeudan a la comuna y al Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cajeme (Oomapasc) más de dos mil millones de pesos.

En primera instancia, del total de la deuda en cuestión, obedece a la falta de pago del impuesto predial por parte de los ciudadanos, cuyo monto es de alrededor de los mil millones de pesos, los cuales podrían ser destinados a la construcción de más obras públicas en beneficio de los ciudadanos.

En lo que respecta al Organismo Operador, la paramunicipal viene arrastrando una cartera vencida que oscila entre los mil 500 y los mil 600 millones de pesos, debido a la falta de pago del servicio de agua potable.

Por último, cabe destacar que en diferentes y reiteradas ocasiones, las autoridades han conminado a los cajemenses a ponerse al corriente tanto con el pago del citado impuesto como con el del servicio. Dos mil 600 millones de pesos es la deuda que tienen los cajemenses con el Ayuntamiento de Cajeme, recurso que podría destinarse a mejorar la infraestructura.

Fuente: Tribuna del Yaqui