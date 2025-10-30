Clima en Sonora HOY jueves 30 de octubre: Calor intenso y cielo despejado en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El último jueves de octubre 2025 llega con condiciones estables y cielo despejado en Ciudad Obregón. La jornada de este 30 de octubre se perfila como una de las más calurosas de la semana, con un ambiente predominantemente soleado desde las primeras horas del día hasta la noche. Aunque el otoño ya avanza, el calor se mantiene firme en el sur de Sonora, con temperaturas que superarán los 34°C durante el mediodía. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, este jueves 30 de noviembre el clima en Ciudad Obregón se mantendrá mayormente despejado y sin probabilidad de lluvias, acompañado de vientos suaves provenientes del este y del sur, con rachas de entre ocho y 31 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el cielo permanecerá despejado desde las primeras horas, con una temperatura cercana a los 20°C. El ambiente será templado, con vientos casi imperceptibles del este. Conforme avance la mañana, hacia las 8:00, el termómetro ascenderá rápidamente hasta los 23°C, y para las 11:00 ya se registrarán 32°C bajo un sol intenso. El índice UV alcanzará un nivel alto de seis, por lo que se recomienda aplicar protector solar si se realizan actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, las condiciones se mantendrán estables pero el calor aumentará. El punto máximo se alcanzará alrededor de las 14:00 horas, cuando la temperatura llegue a 34°C, con sensación térmica de hasta 36 grados debido a la baja humedad. El viento cambiará ligeramente hacia el sur, con velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora. A pesar del calor, el índice UV descenderá a nivel medio (cuatro).

Mañana, el #FrenteFrío núm. 11 ocasionará #Chubascos y #Lluvias fuertes en el sureste mexicano y la #PenínsulaDeYucatán, y su masa de aire polar mantendrá #Temperaturas bajas con #Heladas en el norte, centro y oriente del país. Prevalecerá el #EventoDeNorte de fuerte a intenso… pic.twitter.com/nG1z60TgKu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 30, 2025

Para el cierre de la jornada, la noche traerá un ambiente más agradable y templado. Hacia las 20:00, el termómetro bajará a 25°C con sensación de 26, bajo un cielo totalmente despejado y vientos suaves del sur. Más tarde, alrededor de las 23:00, se espera un ligero cambio con la presencia de nubes y claros, mientras la temperatura desciende a 24 grados. El viento soplará del sureste y el índice UV permanecerá en nivel bajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)