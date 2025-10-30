Clima en Sonora: ¿Lloverá HOY en la NOCHE en Ciudad Obregón? Esto dice el pronóstico

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planeado salir esta noche de hoy jueves 30 de octubre de 2025 en Ciudad Obregón? Es mejor que revises el pronóstico del clima para que las lluvias no te tomen por sorpresa. TRIBUNA trae para ti el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna de las regiones de Sonora, por lo cual en Ciudad Obregón tampoco se esperan lluvias para las próximas horas. Lo que sí podría registrarse, gracias a la presencia del frente frío número 11, son bajas temperaturas. "La masa de aire polar asociada al frente se mantendrá sobre el noreste de Sonora; en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará vientos moderados con posibles tolvaneras", señaló la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

El clima en Ciudad Obregón está noche

Para hoy en la noche, jueves 30 de octubre de 2025, en Ciudad Obregón se espera un cielo mayormente despejado, esto de 20:00 a 23:00 horas, solo con una baja probabilidad del dos o tres por ciento de que se registre alguna precipitación. La temperatura variará entre los 23°C y 24°C con poco viento y nubosidad del 22 por ciento. En cuanto al amanecer de este viernes 31 de octubre, se pueden esperar temperaturas de no menos de 20 grados con cielos de despejados a mayormente despejados, esto de 00:00 a 06:00 horas, también sin probabilidades de lluvia.

¿Cómo será el clima para mañana 31 de octubre de 2025 en el resto de Sonora?

Según el SMN, se espera un cielo parcialmente nublado con bancos de nieblas o neblina en zonas costeras, ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas serranas. Cabe recordar que se ha advertido que la masa de aire polar originará amaneceres fríos a frescos (3°C a 14°C) en la región montañosa durante los próximos 3 días. "Una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables que darán paso a cielos mayormente despejados sin probabilidad de lluvia en todo el estado de Sonora. También, mantendrá temperaturas máximas de 35 a 39°C en todo el territorio", indican.

Así serán las condiciones del clima

Fuente: Tribuna del Yaqui