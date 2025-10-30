Impulsa Alfonso Durazo el primer clúster turístico Guaymas-San Carlos

Hermosillo, Sonora.- Con el fortalecimiento de la infraestructura y aprovechamiento del potencial que ofrece el puerto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con el sector empresarial sonorense, impulsa la conformación del clúster Guaymas-San Carlos, una iniciativa que busca despuntar la economía a través del rubro de turismo.

El mandatario estatal explicó que, el objetivo es promover un desarrollo social a través de una economía turística y el fortalecimiento identitario, elevar la competitividad con infraestructura, calidad del servicio y diversificación de la oferta, atracción de inversión nacional e internacional para proyectos tractores, sostenibilidad ambiental y beneficios a la comunidad, así como fomentar la colaboración entre el sector público, privado y la academia.

Esta plataforma público-privada, se conformará por cuatro nodos territoriales que son Guaymas centro histórico, Bacochibampo Miramar, reuniones y negocios, bodas y romance; así como dos segmentales que comprenden la bahía de Guaymas con puerto, islas y estero El Rancho; y Bahía de San Carlos con el cerro Tetakawi, las playas de los Algodones, San Francisco, Piedras Finas, isla San Pedro Nolasco y estero del Soldado.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que como beneficios de este clúster se tendrá una mejora en la calidad de vida de la comunidad local, el crecimiento económico y empleo, mejor experiencia del visitante, posicionamiento del destino, y alianzas que reducen costos y aceleran la ejecución.

Impulsamos desde el Gobierno de Sonora la creación del Clúster Turístico Guaymas–San Carlos, una iniciativa que fortalecerá la economía regional a través del turismo y mejorará la calidad de vida de la comunidad local.



En reunión con el secretario de Turismo, Roberto Gradillas… pic.twitter.com/EtKgbA9oYi — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui