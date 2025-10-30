Inauguran en Hermosillo Toc tock, Bienvenido a Casa para apoyar a niños con cáncer

Hermosillo, Sonora.- Con la asistencia de invitados especiales, amigos de la fundación Dr. Sonrisas y de su director general, 'Piki' Martínez, fue inaugurado en Hermosillo el albergue Toc tock, Bienvenido a Casa, para apoyar a las familias de niñas y niños con cáncer.

La casa hogar, ubicada a unos pasos del Hospital Infantil del Estado de Sonora, cuenta con salas de descanso, espacios para la recreación de niñas y niños, así como de una capilla para los huéspedes.

En su inauguración, el director general de la fundación Dr. Sonrisas, 'Piki' Martínez, dijo que esta es la primera casa que se inaugura en el país, equipada con instalaciones básicas para los familiares de niñas y niños con cáncer que buscan un refugio.

'Piki' Martínez señaló que la fundación tiene presencia en 23 estados de la República, en el mismo número de ciudades, lo que refleja el crecimiento de Dr. Sonrisas por apoyar a las familias que pasan por un caso de cáncer infantil.

Es la primera que hacemos en todo el país y espero, la verdad, que sea la primera de muchas, porque esto será una inspiración en todas las ciudades donde estamos, para que los demás se atrevan, se avienten y lo hagan, porque la ayuda siempre se necesita", expresó.

Por su parte, Nacho Miranda, director de la filial de Dr. Sonrisas en Hermosillo, dijo que el objetivo es transformar todos esos momentos de dolor y de tristeza en alegría, diversión y esperanza, a través de esta nueva casa que se tiene en Hermosillo.

La casa cuenta con estancia de descanso, así como área de recreación para niñas y niños, y se planea ampliar para tener otras áreas como regaderas.

Fuente: Tribuna del Yaqui