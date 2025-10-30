Más de 105 elementos de Seguridad Pública vigilarán el Día de Muertos en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal de Etchojoa, informó que todo está listo para garantizar la seguridad y tranquilidad durante la festividad del Día de Muertos.

Señaló que en coordinación con la Comisaría de Policía y Tránsito Municipal, Protección Civil, Bomberos y la Cruz Roja Mexicana, se ha puesto en marcha un operativo preventivo en los ocho panteones del municipio, donde se espera la visita de miles de familias etchojenses y visitantes que rendirán homenaje a sus seres queridos.

Por su parte, el comisario de Seguridad Pública Pedro Valenzuela Villegas, explicó que se desplegarán 14 unidades debidamente identificadas, con la participación de 105 elementos, 20 auxiliares, 12 integrantes del Cuerpo de Bomberos, 25 socorristas de Cruz Roja Mexicana y 10 de Protección Civil, quienes trabajarán de manera coordinada para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía.

Los panteones donde se realizarán acciones de seguridad son los dos de Bacobampo, uno en Etchojoa, uno en Buaysiacobe, uno en Bacajaquía, uno en Bacame Nuevo, uno en San Pedro Nuevo y uno en Campo León.

Valenzuela Villegas destacó que la tradición del Día de Muertos es una de las más importantes para la comunidad etchojense, la cual se prepara para vivir con respeto y alegría esta celebración que honra la memoria de quienes ya no están en la vida terrenal.

Fuente: Tribuna del Yaqui