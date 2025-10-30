Miles de flores de Michoacán llegan a Ciudad Obregón para celebrar la temporada del Día de Muertos

Ciudad Obregón, Sonora.- La tradicional caravana de tráilers procedente del estado de Michoacán arribó la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025 a Ciudad Obregón, cargada con miles de flores que serán distribuidas entre las personas que deseen adquirirlas en la 'Plaza de las Flores', ubicada sobre las calles No Reelección, entre California y Quintana Roo, frente al Mercadito Unión.

El cargamento incluye principalmente gladiolas de diversos colores, así como rosas rojas y blancas, entre otras variedades, ya que son las más solicitadas por las familias cajemenses que acostumbran adornar los altares y tumbas de sus seres queridos durante el 1 y 2 de noviembre.

Cajemenses se encuentran adquiriendo flores para este 'Día de Muertos'

El recorrido

Los proveedores realizan año con año este recorrido por toda la República Mexicana, cuyo destino final es Ciudad Obregón, para abastecer la alta demanda que genera esta temporada. Los transportistas y vendedores viajan por más de 20 horas y garantizan que las flores lleguen frescas y listas para su venta.

Recorremos estados por estados de toda la República Mexicana; nomás para llegar a Obregón hicimos más de 24 horas; solamente llegábamos a los baños y seguíamos con nuestro recorrido. Queremos que las flores lleguen muy bonitas y que las personas queden satisfechas", comentó una de las vendedoras provenientes de Michoacán.

Los comerciantes señalaron que una de las flores más vendidas en este 'Día de Muertos' son las gladiolas, ya que simbolizan la fuerza, la fidelidad y el recuerdo hacia los seres queridos.

Es un viaje largo y cansado, pero vale mucho la pena. Aquí en Obregón vendemos muchas gladiolas de distintos colores y también rosas, especialmente las blancas, que son las preferidas de la gente", subrayó una de las vendedoras.

Desde temprana hora, los ciudadanos comenzaron a llegar para adquirir sus flores. Comentaron que acostumbran comprar las gladiolas a estos proveedores, pues suelen ser más económicas que en otros puntos de venta.

Miles de flores de Michoacán llegan a Ciudad Obregón para celebrar la temporada del Día de Muertos

Fuente: Tribuna del Yaqui