Por ExpoFest 2025 habrá TRANSPORTE NOCTURNO en Ciudad Obregón; CONOCE cuáles son las rutas

Ciudad Obregón, Sonora.- Por motivo de la ExpoFest Cajeme 2025, el Gobierno Municipal anunció que se tendrá un servicio especial de transporte público que ayudará a los habitantes de Ciudad Obregón a que puedan disfrutar de los eventos que se ofrecerán y no se preocupen con las salidas nocturnas. Hay que tomar en cuenta que la ExpoFest Cajeme 2025 se realizará del 7 al 23 de noviembre de este 2025.

Jorge González, director general del Instituto de Movilidad y Transporte de Cajeme, explicó que se busca ofrecer una alternativa económica para que puedan asistir a disfrutar de los artistas del Teatro del Pueblo y del Auditorio de las Estrellas. "La idea es poner a disposición de todas las familias rutas de transporte de salida, es decir, podrán llegar al evento en el transporte urbano normal y contar con salidas especiales al concluir su visita a la feria", señaló González.

Se explicó que este servicio de transporte nocturno será operado por la Ruta 9 Cajeme, que se coordinará con diferentes concesionarios locales y se contará con seis rutas especiales, con punto de ascenso en calle No Reelección y Michoacán. Además, se ofrecerán seis rutas que conectarán las principales colonias del municipio, con cuatro horarios de salida programados a las 22:30 horas, 24:00 horas, 1:00 horas y 2:30 horas.

Así serán las rutas especiales

Ruta 1

Villas del Rey - Casa Blanca - Montecarlo

Ruta 2

Aves del Castillo-Russo Vogel-Las Palmas-Nueva Palmira

Ruta 3

Villa Fontana-Valle Dorado-Villas del Trigo-Misión del Real

Ruta 4

Benito Juárez-Campanario-Real de Sevilla-Las Haciendas

Ruta 5

Cajeme-Beltrones-Pioneros de Cajeme

Ruta 6

Villa Bonita-Villa California-Universidades

¿Quiénes serán los artistas que se presenten en la ExpoFest 2025?

En el Teatro del Pueblo se presentarán los siguientes artistas:

7 de noviembre: Matisse

8 de noviembre: Edición Especial La Propuesta

9 de noviembre: La Brissa / Alán Arrieta

14 de noviembre: Ingrid Contreras / Cuatro Cuartos

15 de noviembre: Tropicalísimo Apache / Reynaldos de la Sierra / Contacto norte

16 de noviembre: Parranda Tour / Virlán García / Alta consigna / Perdidos de Sinaloa

21 de noviembre: María León / Yahir

22 de noviembre: Laberinto / La Kaña / Sonoreños del Compa Tico

23 de noviembre: Luis Ángel 'El Flaco' / Juan Ortega y su grupo

Auditorio de las Estrellas:

7 de noviembre: Mike Salazar

8 de noviembre: Lasso / Octubre Doce

9 de noviembre: Gaby Mendoza Show

13 de noviembre: Festival Cuatro Elementos

14 de noviembre: La Tierra SA / Madafakers

16 de noviembre: Tributo al Payaso Plim Plim y la granja de Zenón

16 de noviembre: Kevin AMF

21 de noviembre: Diferente nivel

22 de noviembre: Los Yonic's / Los Caminantes

23 de noviembre: Kakalo

23 de noviembre: Tributo a Lara Campos y Bely y Beto

