¡Precaución! Advierten CLIMA frío en la mañana y calor en la tarde en Sonora HOY 30 de octubre

Hermosillo, Sonora.- El calor comienza a despedirse de Sonora. Este jueves 30 de octubre de 2025, los sonorenses amanecen con un cielo completamente despejado y un ambiente fresco, pero conforme avanza el día, el termómetro volverá a subir en gran parte del estado. Desde el norte hasta el sur, se espera una jornada estable, ideal para actividades al aire libre, aunque el sol será intenso durante las horas centrales del día.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves 30 de octubre el estado de Sonora mantendrá condiciones de cielo despejado a medio nublado, sin posibilidad de lluvias. Por la mañana, las temperaturas serán templadas en municipios costeros y frías en las zonas serranas, donde incluso podrían presentarse heladas ligeras.

Así será el clima en Sonora hoy jueves 30 de octubre. Foto: Conagua

Durante la mañana, municipios como Agua Prieta, Nacozari y Magdalena de Kino registrarán entre 9 y 15°C, por lo que se recomienda mantenerse abrigado, en especial si se harán actividades al aire libre. En tanto, en Ciudad Obregón, Hermosillo y Guaymas amanecerán con temperaturas cercanas a los 20°C. El ambiente será fresco, con vientos suaves del este y sureste que oscilarán entre los cinco y 15 kilómetros por hora.

Por la tarde, el panorama se tornará mucho más cálido. Hermosillo y San Luis Río Colorado alcanzarán los 34 y 35°C, al igual que Caborca, mientras que Ciudad Obregón y Huatabampo rondarán los 31 y 33°C con sensación térmica ligeramente superior. En Nogales y Puerto Peñasco, el ambiente será más templado, con máximas de 29 a 32°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con radiación solar alta, por lo que se recomienda usar protector solar y mantenerse hidratado.

Hacia la noche, las temperaturas bajarán de forma considerable. El cielo permanecerá despejado, aunque en regiones como Nogales, Nacozari y Agua Prieta, el ambiente será frío con registros mínimos cercanos a los 9°C. En contraste, la zona centro y sur —como Hermosillo y Ciudad Obregón— tendrán noches templadas, con valores entre 21 y 24°C.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas moderadas de hasta 35 o 50 kilómetros por hora en algunas zonas abiertas del estado. No se prevén lluvias, pero sí un ambiente seco y soleado durante gran parte del día.

¡Disfruta de tu jornada este jueves!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)