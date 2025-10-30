Presentan cartelera del FAOT 2026, incineran 3 mil kilos de droga en Bahía de Kino y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en el estado, sin perder mucho tiempo y en un solo lugar, quédate a ver y leer TRIBUNA. A continuación encontrarás el resumen de noticias que te pondrá al día sobre la agenda estatal: Se trata de Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de este jueves 30 de octubre, entérate de los detalles de la edición 41 del gran Festival Alfonso Ortiz Tirado.

Fundación Doctor Sonrisas inaugura la Casa Toc Tock

La fundación Dr. Sonrisas y su director general, 'Piki' Martínez, inauguraron en Hermosillo la casa hogar Toc tock, Bienvenido a Casa, para apoyar a las familias de niñas y niños con cáncer

Incineran más de 3 mil kilos de droga en Bahía de Kino

La mañana de este miércoles 30 de agosto, la delegación en Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de más de tres mil kilos de droga en el kilómetro 17.5 de la carretera a Bahía de Kino.

Revelan cartelera del FAOT edición 41

Autoridades estatales revelaron la cartelera oficial de la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado que se realizará del 26 al 31 de enero próximo en el Pueblo Mágico de Álamos. Marruecos y Aguascalientes serán los invitados especiales del importante evento. Entre los cantantes invitados están Kakalo, Sergio Mayer Mori, Rocío Banquells y Erik y Mía Rubín.

