CFE pone fin al subsidio de verano en Sonora a partir del 1 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 1 de noviembre de 2025, los hogares sonorenses comenzarán a registrar el consumo de energía eléctrica con las tarifas normales, tras concluir el periodo de subsidio de verano otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este apoyo, que representa un alivio significativo para miles de familias durante los meses de mayor calor, finaliza el 31 de octubre, según lo establecido en la tarifa 1F, aplicable a regiones donde la temperatura media mensual alcanza los 33 grados o más.

El subsidio, que beneficia principalmente a municipios como Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Caborca, donde el uso de aires acondicionados y sistemas de refrigeración dispara el consumo eléctrico durante el verano, finaliza el 31 de octubre. Con su conclusión, el costo por kilowatt-hora podría reflejarse en recibos hasta 40 por ciento más altos, dependiendo del consumo.

Un bajo costo en recibos

Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, destacó que, no obstante que se incrementaron los reportes por apagones durante el verano, por primera vez se logró mantener un bajo costo en el servicio, en el periodo del 1 de abril al 31 de octubre.

Peinado Luna recordó que la lucha por la electricidad como derecho humano continúa todo el año, al igual que la defensa de otros derechos ciudadanos, y llamó a la ciudadanía a estar atentos ante la conclusión del subsidio, especialmente si regresa el calor.

Comerciantes opinan sobre cobros de la tarifa eléctrica

Edna Aline Tavares Ríos, vicepresidenta de Caniracen Ciudad Obregón, anotó que para los comerciantes, el fin del subsidio se convierte en un problema económico.

"La verdad está complicado, porque todavía necesitamos prender los aires. Por ahí hasta diciembre es cuando aquí, en la región, ya podemos apagar las refrigeraciones centrales", dijo.

Además, señaló que para este sector cada trimestre se realizan ajustes en el costo de la tarifa comercial. "En junio subió alrededor de 2.8 por ciento, en noviembre se espera otro cambio por el estilo. La inflación es un factor que afecta en el costo y, cuando terminan los subsidios de verano, los comerciales se ven afectados por los horarios en que se consume la electricidad".

Conacen apuesta al uso de energías limpias en Sonora

El Consejo Nacional de Clústeres Energéticos (Conacen) ha llevado a cabo gestiones ante la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de Sonora, para lograr una reducción en el costo del servicio eléctrico para las familias del estado, puesto que es más elevado que en otras regiones del país.

"Tenemos una gran cantidad de energías renovables con la operación de las plantas fotovoltaicas privadas instaladas en Sonora, que proporcionan electricidad más barata que la CFE y que podrían reducir el cobro para el usuario al final del día", explicó Luis Carlos Peralta Peñúñuri, presidente nacional del Conacen.

Agregó que otra de las propuestas impulsadas es que el Gobierno Federal otorgue incentivos a los particulares, para que instalen paneles solares en casas y negocios. "Con eso se genera electricidad gratis para el usuario y se apoya a la CFE, porque deja de tener la presión de instalar mayor infraestructura para más generación".

En esta temporada, el gobierno estatal subsidia con mil 200 millones para el pago de CFE, monto que se podría destinar a la adquisición de equipos fotovoltaicos para los usuarios, consideró Peralta.

Cabe señalar que en febrero de 2025, el Conacen, que agrupa a 16 clústeres en el país, presentó una iniciativa a la Secretaría de Energía en la que se incluyen estas propuestas para Sonora.

Se termina el subsidio

Fuente: Tribuna del Yaqui