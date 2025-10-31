Clima en Sonora HOY 31 de octubre: Ciudad Obregón tendrá cielo despejado y calor este Halloween

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 31 de octubre de 2025, Ciudad Obregón amanecerá con condiciones estables y un ambiente cálido típico de finales de octubre. Aunque el día iniciará con temperaturas agradables, el calor se intensificará hacia el mediodía, con una sensación térmica que podría alcanzar los 35°C. Para que tomes las precauciones necesarias, en especial si harás actividades al aire libre este Halloween, aquí te compartimos el pronóstico del clima en Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal especializado The Weather Channel, la jornada estará dominada por cielos despejados en la mañana y tarde, con ráfagas de viento leves provenientes del este y suroeste. No se esperan lluvias ni cambios bruscos de temperatura, lo que augura un cierre de mes ideal para quienes planean salir a disfrutar del clima o realizar actividades al exterior.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 22 a 25°C. El cielo se mantendrá despejado y el viento soplará con dirección este a una velocidad de entre seis y 15 kilómetros por hora. El índice UV en ese periodo será bajo, por lo que no se requiere protección solar. Hacia el mediodía, a partir de las 11:00, el calor aumentará de forma notable.

El cielo mostrará nubes y claros, con temperaturas de hasta 31°C y una sensación térmica que podría alcanzar los 33 grados. El viento cambiará de dirección hacia el sur con ráfagas de entre siete y 21 kilómetros por hora. En esta franja horaria, el índice UV subirá a nivel medio (cinco), por lo que se recomienda aplicar protector solar si se estará al aire libre. Durante la tarde, entre las 14:00 y 17:00 horas, el clima se mantendrá estable, con temperaturas máximas cercanas a 32 grados y una sensación térmica de hasta 35 grados.

Se esperan intervalos de nubes, pero sin probabilidad de lluvia. El viento soplará desde el suroeste a velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora, ayudando a aliviar el calor. En esta parte del día, el índice UV permanecerá en nivel medio, por lo que el uso de protección solar sigue siendo recomendable.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse por completo. Entre las 20:00 y las 23:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24 grados, ideal para salir a caminar o disfrutar de actividades nocturnas en Halloween. El viento será ligero, procedente del oeste y noreste, con velocidades menores a 20 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá en nivel bajo.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)