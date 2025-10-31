Clima en Sonora: ¿Lluvias en Ciudad Obregón HOY 31 de OCTUBRE en la NOCHE? Esto dice el pronóstico de Conagua

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta noche de Halloween, 31 de octubre de 2025, te presentamos el pronóstico del clima en Ciudad Obregón para que conozcas si lloverá. Este es el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas. Recuerda además que está presente la corriente en chorro subtropical, la cual podría ocasionar ligeras precipitaciones y baja en temperaturas.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna de las regiones de Sonora, por lo cual en Ciudad Obregón tampoco se esperan lluvias para las próximas horas, esto pese a la corriente en chorro subtropical. Lo que puede presentarse son bajas temperaturas, lo que generará un ambiente de frío a fresco.

Para hoy en la noche, viernes 31 de octubre de 2025, en Ciudad Obregón se espera un cielo mayormente despejado, esto de 20:00 a 23:00 horas, solo con una baja probabilidad del dos por ciento de que se registre alguna precipitación. La temperatura variará entre los 24°C y 25°C con poco viento y nubosidad del 24 por ciento. En cuanto al amanecer de este sábado 1 de noviembre, se pueden esperar temperaturas de no menos de 20 grados con cielos despejados, esto de 00:00 a 06:00 horas, también sin probabilidades de lluvia. Aunque a las 3:00 horas hay probabilidad de un siete por ciento de lluvia.

En las próximas horas se prevé ambiente de #Frío a muy frío en regiones del norte, centro y oriente de #México.



Más información en ?? https://t.co/hEDfAottJK pic.twitter.com/lXnJMgnEfm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 1, 2025

¿Cómo será el clima para mañana 1 de noviembre de 2025 en el resto de Sonora?

Según el SMN, se espera un cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas costeras; ambiente fresco y frío con posibles heladas en zonas serranas, esto de 0°C a 5°C. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) en la región y rachas de 30 km/h en zonas costeras.

De parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se señala: "El sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera posicionado sobre la península de Baja California mantendrá condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados. No obstante, la corriente en chorro subtropical ocasionará un flujo de humedad, generando nublados sobre municipios del sur del estado, pudiendo ocasionar lluvias ligeras para dicho sector", pero hasta el momento no se sabe de precipitaciones puntuales.

Fuente: Tribuna del Yaqui