Habrá ruta especial de transporte al Panteón de Nuestra Señora del Carmen por Día de Muertos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Para facilitar el traslado de todas las personas que deseen visitar a sus fieles difuntos al panteón de Nuestra Señora del Carmen, estará a disposición la ruta especial de camiones que cada año se ofrece a la ciudadanía.

Lo anterior lo informó Katia Morales, delegada del Transporte en Cajeme, quien dio a conocer que son 15 las unidades que estarán prestando el servicio.

Como cada año, en el marco del Día de Muertos, durante sábado 1 y domingo 2 de noviembre habrá servicio especial de transporte público saliendo desde el centro de la ciudad, específicamente en la esquina de las calles Zaragoza y Miguel Alemán, hasta el Panteón Nuevo", comentó.

La funcionaria aclaró que el horario del servicio iniciará desde las 8:00 horas y terminará a las 22:00 horas. El costo del pasaje será de 20 pesos por persona, el mismo precio que se cobró en el año anterior, aseguró la delegada del transporte en el municipio de Cajeme.

Detalló que los camiones no tienen horarios fijos de salida, porque conforme se van llenando, van partiendo hacia el panteón y de la misma forma de regreso. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme informó que habrá un operativo de vigilancia en el que se contempla el recorrido de esa ruta.

Las unidades salen de la esquina de las oficinas de Correos hacia el oriente hasta llegar a la calle Jalisco, donde girarán al sur hasta la Rodolfo Elías Calles (200), donde tomarán de nuevo al oriente para llegar hasta la calle de terracería sin nombre que se ubica contigua al camposanto, donde bajarán al pasaje y retomarán la misma ruta al llenarse la unidad.

El titular del departamento de Tránsito Municipal anunció previamente que serán movilizados 45 oficiales de vialidad para apoyar al operativo, al que se suman también agentes de la policía preventiva, personal de protección civil y voluntarios de los distintos grupos de radio ayuda registrados en el municipio.

Luis Rey Chávez agregó que en algunos puntos estratégicos estarán distribuidos oficiales de la corporación para dirigir el tráfico y orientar a la ciudadanía. Son miles de personas las que llegan a movilizarse a bordo de esos camiones a los camposantos del municipio de Cajeme, según Katia Morales Villa, titular del Instituto de Movilidad y Transportes del Estado de Sonora (Imtes) en Cajeme.

