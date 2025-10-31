Halloween en Sonora: ¿Habrá LLUVIAS HOY viernes 31 de octubre? Pronóstico del CLIMA

Hermosillo, Sonora.- Sonora cerrará octubre con un día típico de otoño 2025: ambiente fresco al amanecer, cálido durante la tarde y con cielos despejados en casi todo el estado. Desde las primeras horas de este viernes 31 de octubre de 2025, el clima se presentará estable, con temperaturas que varían según la región, pero en general predominará el ambiente seco y soleado. Aquí más detalles sobre el tiempo del estado sonorense este Halloween.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana se espera un ambiente frío a fresco, principalmente en zonas serranas y del norte del estado, donde incluso podrían presentarse heladas ligeras. En ciudades como Hermosillo, Caborca y Ciudad Obregón, el termómetro marcará máximas que rondan los 33 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 14 y 18°C.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

En regiones costeras, como Guaymas o Puerto Peñasco, no se descarta la presencia de bancos de niebla o neblina en las primeras horas del día. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con viento proveniente del oeste y suroeste que alcanzará rachas de hasta 35 kilómetros por hora en algunos puntos. Durante el mediodía y la tarde, el clima será más cálido y estable en gran parte del estado de Sonora.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 a 34°C en municipios como Hermosillo, San Luis Río Colorado y Caborca, mientras que en la zona serrana, como Nacozari o Arivechi, el ambiente será más templado, con máximas cercanas a los 24 y 30 grados. En Ciudad Obregón y Huatabampo, el pronóstico marca condiciones similares, aunque podrían presentarse nubes dispersas o lluvias aisladas hacia el final del día, sin afectaciones mayores.

Al anochecer, el ambiente volverá a refrescar. Las temperaturas descenderán gradualmente hasta los 14 o 16 grados en buena parte del estado, con cielos despejados y viento leve. En el norte, particularmente en Agua Prieta, Sonoyta y Nogales, se prevé un descenso mayor, con mínimas de entre 11 y 13 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se realizan actividades al aire libre durante la noche o madrugada, en especial por las celebraciones de Halloween.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)