Hermosillo amanece con cielo despejado y temperaturas cálidas HOY viernes 31 de octubre

Hermosillo, Sonora.- El último viernes de octubre llega con condiciones estables en Hermosillo, ideal para quienes planean actividades al aire libre o celebraciones previas al Día de Muertos 2025. Aunque el amanecer se presenta con un ambiente fresco, el calor regresará conforme avance la mañana y persistirá hasta el atardecer, manteniendo las temperaturas características del otoño sonorense.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, Hermosillo amaneció con cielo completamente despejado y una temperatura de alrededor de 20°C. Durante las primeras horas del día el viento se mantiene calmado, con rachas leves provenientes del noreste que no superan los 17 kilómetros por hora. El índice UV en esta etapa del día se mantiene bajo, por lo que la radiación solar no representa riesgo significativo.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Hacia media mañana, el termómetro asciende gradualmente hasta los 25 grados, mientras el sol predomina en el cielo sin presencia de nubes. A esta hora, la sensación térmica ronda los 26 grados y el viento cambia de dirección hacia el este, con velocidades que van de cinco a 18 kilómetros por hora. Durante el mediodía, entre las 11:00 y las 14:00 horas, se registran las temperaturas más altas del día, alcanzando los 32°C.

El viento sopla del suroeste con intensidad moderada, entre ocho y 25 kilómetros por hora. En este periodo, el índice UV se eleva a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar (FPS 6-10) si se permanece bajo el sol por tiempo prolongado. El ambiente será cálido y seco, característico del centro de Sonora durante esta época del año. Al caer la tarde, alrededor de las 17:00 horas, la temperatura desciende ligeramente a 31 grados.

En nuestro #VideoPronóstico te decimos las condiciones del tiempo que prevalecerán hoy en #México. ¡Buenos días! pic.twitter.com/h0vJ5mmAmj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 31, 2025

El viento mantiene dirección suroeste y continúa con rachas suaves, mientras el sol comienza a bajar en el horizonte. El índice UV desciende hasta nivel bajo, y la sensación térmica se mantiene estable, por lo que el clima seguirá agradable para quienes decidan salir a caminar o realizar actividades recreativas.

Para la noche, el pronóstico indica cielo despejado y ambiente templado. A las 20:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 26 grados, con sensación térmica de 27, mientras que el viento cambia de dirección hacia el oeste. La ausencia de nubosidad continuará durante toda la noche, con un descenso gradual de temperatura que alcanzará los 23 grados hacia las 23:00 horas, acompañados de un viento suave del suroeste de entre dos y 15 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)