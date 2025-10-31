IEE afirma que no hay solicitud formal para realizar una consulta en el Río Sonora ante construcción de presas

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) en Sonora no ha recibido hasta el momento una solicitud formal para realizar una consulta sobre la construcción de presas en el Río Sonora, afirmó el presidente Nery Ruiz Arvizu. Explicó que el instituto ya se prepara con los trabajos previos, para que, en el caso de que sea solicitada, ya sea por el gobernador del estado, los integrantes del Congreso Local o la población, que deben ser poco más de 10 mil ciudadanos que la soliciten.

Nery Ruiz Arvizu dijo que la solicitud debe ir acompañada por una convocatoria de participación, según la ley local, la cual no ha sido recibida por ninguno de los dos Poderes o de la propia población. "Lo que sí hemos hecho, hemos hecho trabajos previos, por si se da la consulta, pues nosotros estemos preparados para llevarla a cabo; son términos generales de la ley y la deben solicitar y el instituto puede coadyuvar para hacerla", precisó Nery Ruiz Arvizu. Dijo que, además de la consulta, se pueden realizar foros, consulta directa a los ciudadanos o encuestas; esto dependerá del método que se quiera aplicar.

Foros regionales

La consulta ciudadana sobre la construcción de las presas en la región del Río Sonora se llevará a cabo una vez que concluyan los procesos de diálogos con los habitantes de la zona, informó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

Explicó que aún se encuentran en desarrollo las mesas de trabajo con habitantes, comerciantes, ganaderos y otros actores locales, quienes deben conocer a fondo el proyecto que contempla la edificación de tres presas en distintos puntos del río. Salazar Razo señaló que la prioridad es agotar el diálogo antes de definir una fecha para la consulta.

