Navojoa: Visitantes de los panteones piden mejores accesos y mantenimiento

Navojoa, Sonora.- Maleza crecida, tumbas dañadas y falta de espacios, es como se encuentran los panteones municipales de Navojoa; una situación que año tras año dificulta a las familias poder visitar a sus fieles difuntos de manera ordenada y cómoda.

En la cabecera de la 'Perla del Mayo' existen tres panteones municipales, los cuales son: el Panteón Viejo, Las Piedritas y Panteón Jardín; sin embargo, al encontrarse saturados, los pasillos de los campos santos fueron utilizados para continuar con los sepulcros.

El problema

Cada año batallo más para llegar a la tumba de mis padres, en mi caso que no puedo caminar muy bien pues se me dificulta estar atravesando tumbas nuevas, ya no hay paso para los carros como antes, ojalá Sindicatura se ponga a trabajar y busquen la manera de volver a construir pasillos o andadores", indicó Margarita Cruz, vecina de la colonia Constitución.

Se espera que más de 30 mil personas acudan a velar a sus fieles difuntos, así como la colocación de ofrendas el día dos de noviembre; por lo que previamente las autoridades realizaron un operativo de inspección para garantizar la seguridad de las familias y se detectaron al menos 12 lápidas abiertas, las cuales ya fueron delimitadas para prevenir algún accidente.

A pesar de estas complicaciones, las dependencias municipales se encuentran realizando lo que está a su alcance para hacer más amena la visita de las familias a los panteones municipales. Por ello, Mario Ramírez, secretario de Servicios Públicos, informó que se realizó aplanado de caminos, instalación de alumbrado público y contenedores de basura.

