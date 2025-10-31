Sonora impulsa modelo nacional de mediación desde la sociedad civil; inauguran nuevo Centro de Mediación Social

Hermosillo, Sonora.- La mediación, una herramienta clave para construir comunidades pacíficas y fortalecer la convivencia social, tiene en Sonora uno de sus mayores referentes a nivel nacional. Desde hace años, la entidad ha impulsado un modelo ciudadano que hoy se replica en distintas regiones del país, consolidando a Hermosillo como un ejemplo de cómo la sociedad civil puede generar soluciones efectivas a los conflictos cotidianos.

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios, destacó que la mediación no solo debe hablarse, sino practicarse en los barrios y colonias, donde surgen la mayoría de los desacuerdos vecinales y familiares. "Una sociedad madura crece cuando sus ciudadanos se comprometen con su entorno. Por ello, este esfuerzo nace del corazón de la comunidad y por eso estamos siendo testigos de un espacio que se pone al servicio de esta comunidad, ya que viene a fortalecer el mensaje, a ser un instrumento adicional desde una perspectiva de esencia que recoge del espíritu de la misma Unión de Usuarios", contó.

Detalló que el proyecto ha sido acompañado por el Instituto de Mediación de México, encabezado por el doctor Jorge Pesqueira Leal, quien inauguró un nuevo Centro de Mediación Social en el corazón de Hermosillo, el cual brindará atención gratuita a personas que enfrenten conflictos vecinales, familiares o comunitarios.

Durante la inauguración, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña, reconoció el liderazgo del organismo ciudadano. "La Unión de Usuarios demuestra que cuando una idea busca el bien común, no hay límites. La mediación es la respuesta para pacificar nuestras ciudades", afirmó. La Unión de Usuarios de Hermosillo, junto con la del Instituto de Mediación de México, refuerza el punto de que los conflictos pueden resolverse sin confrontación entre las personas, con diálogo, empatía y, en especial, con compromiso comunitario.

