Sonora: Inclusión y trabajo digno para grupos vulnerables garantiza Durazo con Feria Nacional de Empleo

Hermosillo, Sonora.- La Feria Nacional de Empleo para grupos vulnerables se realizó con éxito en Sonora, como parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño con la inclusión social y el empleo digno. El evento reunió a 400 personas interesadas en aprovechar la oferta laboral que ofrecen las empresas regionales y nacionales, y con la cual podrán ampliar sus oportunidades de ingreso económico para el sustento de sus familias.

El mandatario sonorense anotó que la Feria Nacional de Empleo contó con la participación de 30 empresas líderes de la región, que cuentan con vacantes laborales formales e incluyentes. Dijo que estos puestos de trabajo están dirigidos especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres en proceso de reincorporación al mercado laboral, entre otros.

Con la Secretaría del Trabajo y a través del Servicio Nacional de Empleo en Sonora llevamos a cabo este gran evento, con el que fortalecemos el desarrollo económico y social de las familias sonorenses y, al mismo tiempo, impulsamos la incorporación de las personas al empleo formal, con condiciones laborales seguras y un salario íntegro", anotó.

Durazo Montaño añadió que Sonora fue uno de los estados que llevó a cabo este evento, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, se dio a conocer que la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables en San Luis Río Colorado se realizará el próximo 20 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui