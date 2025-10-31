Trabajadores de Correos en Ciudad Obregón protestan por salarios, refacciones y condiciones insalubres

Ciudad Obregón, Sonora.- Un grupo de trabajadores del servicio postal de Ciudad Obregón manifestó públicamente estar trabajando bajo protesta, mostrando distintas pancartas en las que especificaron algunas demandas específicas.

En la manifestación realizada el viernes 31 de octubre, los trabajadores de Correos de México hicieron exigencias de aumento salarial y denunciaron que de su bolsa tienen que costear las refacciones de los vehículos de trabajo.

El grupo encabezado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Postales en Obregón, Ramón René Escobell Montes, aclaró que se trató de una manifestación pacífica pero contundente.

Son las necesidades que tenemos en Obregón; queremos que se respete el contrato colectivo de trabajo, pues no se está cumpliendo", señaló.

Además, destacaron las precarias condiciones de las instalaciones, donde aseguran que hay presencia de ratones y bichos, lo que resulta insalubre para las y los trabajadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui