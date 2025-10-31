Vecinos de la colonia Benito Juárez en Ciudad Obregón bloquean calles por crisis de drenajes colapsados

Ciudad Obregón, Sonora.- Habitantes de diferentes sectores de la colonia Benito Juárez, mejor conocida como Plano Oriente, bloquearon durante algunos minutos la circulación en la calle Sufragio Efectivo, lo que ocasionó caos vehicular entre los automovilistas.

El motivo de esta manifestación obedece al deterioro y el mal estado en que se encuentran las calles y los sistemas de drenaje de la colonia en cuestión. Los vecinos han venido enfrentando diversos problemas derivados de estas condiciones, tales como encharcamientos durante la temporada de lluvias, dificultades para transitar de manera segura y afectaciones a la infraestructura de sus viviendas.

Vecinos de la colonia Benito Juárez bloquean calles por mal estado de drenaje y vialidades

Así lo externó María del Carmen Granados Félix: "Como organización, lo que pedimos es el arreglo de la colonia Benito Juárez. Están remendando los hoyos, los baches; nosotros queremos un buen trabajo. Queremos que limpien los bulevares y que arreglen los drenajes; eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros somos antipolíticos, no vamos con ningún partido; somos vecinos de la colonia Benito Juárez", comentó vecina de la colonia Benito Juárez.

En el mismo sentido se manifestó Agustina Bernal, quien destacó que, cuando se tapan los drenajes, las aguas negras brotan hacia el interior de las viviendas. Además, los vecinos coincidieron en que el estado de las vialidades no es apto no solo para los vehículos, sino también para los peatones.

Fuente: Tribuna del Yaqui